Путин: важнейшая задача — повышение качества жизни людей

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 90 0

Прежде всего необходимо обеспечение сбалансированного роста экономики и ее структурных изменений.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Демьянчук; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Повышение качества жизни россиян является одной из приоритетных задач страны. Об этом напомнил на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин.

«Наша главная, важнейшая задача — это повышение качества жизни людей. Улучшение облика городов и поселков, развитие образования, решение экологических задач и так далее. Очевидно, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывая внешние вызовы, обстановку на мировых рынках», — отметил глава государства.

Он также добавил, что необходимо проговорить возможные законодательные новации, которые помогут донастроить усилия по развитию экономики и социальной сферы регионов всей России. Задачи в этом направлении были выстроены еще в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Темы и задачи совещания, как подчеркнул Владимир Путин, найдут свое отражение в грядущем пленарном заседании с участием президента России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), которое состоится 20 июня.

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Для участия в Северную столицу приехали представители 137 стран. Каждой из них предоставлено свое место на полях ПМЭФ-2025.

Центры силы меняются и экономики стран «Большой семерки» (G7) уже не являются лидерами глобального роста. Как сообщал 5-tv.ru, об этом на сессии ПМЭФ-2025 «Формируя новую платформу глобального роста» заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Тема:
ПМЭФ 2025
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