В Пулково разработали операционный план для приема большого числа самолетов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 66 0

Необходимость в создании алгоритма стала очевидна в период майских праздников, когда на взлетную полосу прилетело 109 воздушных судов вместо привычных десяти.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Тема:
ПМЭФ 2025

Командой аэропорта Пулково был разработан уникальный операционный план для воздушных гаваней, которые служат запасными аэродромами в случае плана «Ковер», а также для ситуаций, в которых необходимо перенаправить воздушное судно. Об этом рассказал генеральный директор Пулково Леонид Сергеев в студии «Известий».

Сергеев рассказал, что в период майских праздников команда аэропорта столкнулась с рядом проблем. Их причина — перенаправление большинства рейсов в Пулково, который стал запасным аэродромом. Сначала для воздушных судов была выделена одна взлетно-посадочная полоса. Обычно в течение суток на нее прилетало не более десяти самолетов. Тогда прилетело 109.

«Дальше команда разработала операционный план, мы его согласовали с Министерством транспорта, со всеми силовыми ведомствами, со всеми организациями, которые работают в аэропорту. Мы превратились в единую систему», — добавил Сергеев.

Результат — уникальный оперативный план. Сергеев отметил, что история гражданской авиации не видела ничего подобного. По мнению гендиректора Пулково, алгоритм будет распространен на все аэродромы России. Это позволит в случае внештатной ситуации сделать «общими» все перроны, технику и персонал.

«Мы синхронизировали еще и стоящие рядом аэропорты, которые иногда закрываются на ночной период. Но в такого рода ситуации они точно могут открываться», — отметил Сергеев.

С начала специальной военной операции (СВО) в арсенале Пулково появилось множество техники, которая помогает встречать самолеты и осуществлять другие важные функции. А в случае острой необходимости на дополнительные смены готовы выйти 620 сотрудников аэропорта, а также команды студентов и волонтеров.

«Техника, гибкая рабочая сила, плюс наша собственная разработка по управлению мобильными ресурсами позволяет аэропорту функционировать абсолютно в любых политических или погодных условиях. Мы просто готовы ко всему», — заключил директор аэропорта.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава РФПИ встретился с членами Американской торговой палаты на ПМЭФ-2025.

Тема:
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