Сделать Молдавию зависящей от всех и вся — ключевая цель президента республики Майи Санду. Об этом в студии МИЦ «Известия» на полях ПМЭФ-2025 заявил лидер молдавского оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор.

«Молдову к этому ведут молдавские власти. То есть Санду… Смотрите, Санду — это назначенный западный менеджер. Это не молдавский политик, это не президент Молдовы, это назначенный менеджер, который получает зарплату и исполняет задачи, которые ставит западный лидер. Она не служит молдавскому народу. Она не служит интересам граждан. Она служит тем, скажем так, выполняет те задачи, которые перед ней ставят ее хозяева», — пояснил Шор, отвечая на вопрос о вхождении страны в состав Румынии и размещении баз НАТО.

Среди ключевых задач оппозиционного политического блока «Победа» — активное противостояние действиям главы молдавской республики. По словам Шора, основой движения Санду является потеря государственности.

«Если мы посмотрим весь ее путь, то она делает Молдову бедной, нищей, несамостоятельной, скажем так, не просто зависимой, а зависящей от всех и вся», — резюмировал политик, добавив, что противостоять этому всему может только народ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Илан Шор заявил о беспрецедентном давлении на главу Гагаузии Евгению Гуцул. Действия политика мешают молдавским властям и поэтому они прилагают все усилия, чтобы ее изолировать от общества, дабы она не рассказала всей правды.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Для участия в Северную столицу приехали представители 137 стран. Каждой из них предоставлено свое место на полях ПМЭФ-2025.