Более 11 трлн рублей: Чекунков о мерах по развитию Дальнего Востока и Арктики
На Дальнем Востоке и в Арктике запустили 3,7 тысячи инвестиционных проектов
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru
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По словам министра, сейчас в этих регионах создается новая экономика, как это было во времена СССР в Западной Сибири и Кузбассе.
На Дальнем Востоке и в Арктике запустили более 3,7 тысячи инвестиционных проектов на сумму 11 триллионов рублей. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в студии «Известий» в рамках ПМЭФ-2025.
«Это только проекты, которые пользуются мерами господдержки», — уточнил он.
По словам министра, сейчас в этих регионах создается новая экономика, как это было во времена СССР в Западной Сибири и Кузбассе.
Помимо этого, в Арктике крупные энергетические компании вкладывают 30 триллионов рублей.
Также проводится запущенная российским президентом Владимиром Путиным программа мастер-планов 25 дальневосточных и 16 арктических городов.
Для этого проводился анализ с жителями и принимались меры по увеличению заработной платы, благоустройству, услугам и сервисам, которые нужны в городе, а также строительству набережных, объектов культурного и спортивного направления.
Данная инициатива запланирована до 2030 года для Дальнего Востока, а для Арктики — до 2035 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ленобласть становится мировым центром газохимии. Немаловажную роль регион играет и в перевалке минеральных удобрений. Он уточнил, что суть предстоящего проекта заключается в разделении «жирного» газа на составляющие. Это позволит создавать различную продукцию на основе полученных веществ.
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