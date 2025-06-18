Более 11 трлн рублей: Чекунков о мерах по развитию Дальнего Востока и Арктики

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 54 0

На Дальнем Востоке и в Арктике запустили 3,7 тысячи инвестиционных проектов

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2025

По словам министра, сейчас в этих регионах создается новая экономика, как это было во времена СССР в Западной Сибири и Кузбассе.

На Дальнем Востоке и в Арктике запустили более 3,7 тысячи инвестиционных проектов на сумму 11 триллионов рублей. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в студии «Известий» в рамках ПМЭФ-2025.

«Это только проекты, которые пользуются мерами господдержки», — уточнил он.

По словам министра, сейчас в этих регионах создается новая экономика, как это было во времена СССР в Западной Сибири и Кузбассе.

Помимо этого, в Арктике крупные энергетические компании вкладывают 30 триллионов рублей.

Также проводится запущенная российским президентом Владимиром Путиным программа мастер-планов 25 дальневосточных и 16 арктических городов.

Для этого проводился анализ с жителями и принимались меры по увеличению заработной платы, благоустройству, услугам и сервисам, которые нужны в городе, а также строительству набережных, объектов культурного и спортивного направления.

Данная инициатива запланирована до 2030 года для Дальнего Востока, а для Арктики — до 2035 года.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ленобласть становится мировым центром газохимии. Немаловажную роль регион играет и в перевалке минеральных удобрений. Он уточнил, что суть предстоящего проекта заключается в разделении «жирного» газа на составляющие. Это позволит создавать различную продукцию на основе полученных веществ.

Тема:
ПМЭФ 2025
19 июн
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
19 июн
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
19 июн
Проводить платежи можно будет с помощью умных колонок
18 июн
Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ
18 июн
VK и T2 подписали соглашение о сотрудничестве
18 июн
Путин: Россия нацелена на углубление партнерства с Новым банком развития
18 июн
«Объясняем понятным языком»: на ПМЭФ обсудили важность здоровья сотрудников
18 июн
Титов: технологии — главный фактор, который будет влиять на всю нашу жизнь
18 июн
Посол Казахстана заявил о перспективе освоения редкоземельных металлов с Россией
18 июн
Банк «РОССИЯ» и МАРДУК подписали соглашение о сотрудничестве
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.72
0.01 90.31
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:22
Более 980 объектов культурного наследия сохранили при реставрации в консерватории имени Римского-Корсакова
3:00
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
2:38
В Подмосковье парень задушил свою девушку — его мама помогла ему закопать тело
2:18
Павел Дуров составил завещание и не забыл ни одного из своих 100 с лишним детей
1:58
Путин назвал целенаправленные атаки на журналистов преступлением
1:38
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
Шахматы, ордена и технологии: чему посвящены стенды на ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025