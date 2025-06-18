Банк «РОССИЯ» и МАРДУК подписали соглашение о сотрудничестве

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 57 0

Банк «РОССИЯ» и МАРДУК подписали соглашение о сотрудничестве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Оно направлено на развитие рынка драгоценных металлов.

Банк «РОССИЯ» и Международная Ассоциация рынков драгоценных, цветных, редкоземельных металлов и драгоценных камней БРИКС (МАРДУК) подписали соглашение о развитии рынка драгоценных металлов. В церемонии участвовали заместитель председателя правления банка Александр Шаленков и президент МАРДУК Алексей Гаврилов. Подписание состоялось на стратегической сессии «Инвестиционные решения на рынках драгоценных, цветных, редкоземельных металлов России» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Темой соглашения стали инвестиционные решения на рынке драгоценных металлов в России, обсуждение новых проектов и перспектив сотрудничества.

На самой стратегической сессии обсудили состояние рынка, пути нахождения новых капиталов, инвестиции в качестве пути развития добывающего сектора и конкурентное преимущество российской отрасли драгоценных металлов.

По словам Гаврилова, Россия имеет отличные запасы благородных, черных и цветных металлов. В том числе у страны есть перспективные месторождения золота, серебра, платиновых металлов группы, меди, алюминия, никеля и редкоземельных элементов. Такие металлы пользуются хорошим спросом среди ведущих секторов мировой экономики.

«Деятельность предприятий по добыче, обработке и реализации этой продукции формирует существенную составляющую внешнеторгового оборота, способствует созданию рабочих мест и привлекает интерес крупнейших иностранных компаний-инвесторов. Внимание Банка „РОССИЯ“ к отрасли откроет для участников рынка новые возможности в реализации значимых проектов», — отметил Гаврилов.

Шаленков добавил, что золото стало важным активом для центральных банков мира. Этот металл отличается колоссальным и устойчивым инвестиционным ростом. Такие показатели у золота держатся уже на протяжении трех лет.

«Сегодня для нас важно вести диалог с участниками отрасли и рассматривать перспективные проекты. Благодаря сегодняшней стратсессии Банк „РОССИЯ“ усиливает фокус на развитии рынка драгоценных, цветных и редкоземельных металлов», — сказал Шаленков.

Также на стратегической сессии присутствовали руководители Банка «РОССИЯ», представители финтех-оператора розничного рынка физического золота Goldex, которые задействованы в проектах добычи угля и золота Группа «ОКТО», сотрудники горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» — «Росатом Недра», представители официального монетного дилера «Золотая Плата» и делегаты от международной золотодобывающей компании Nordgold.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на ПМЭФ обсудили успехи медиаиндустрии РФ после ухода зарубежных компаний.

 

Тема:
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