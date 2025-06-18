«Объясняем понятным языком»: на ПМЭФ обсудили важность здоровья сотрудников

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 57 0

На ПМЭФ обсудили важность сохранения здоровья сотрудников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Проект «Генетическое здоровье работников» заказывает диагностику на опасные заболевания для своих служащих.

Проект «Генетическое здоровье работников» помогает диагностировать опасные заболевания на ранних стадиях, что, в свою очередь, позволяет продлить трудовую жизнь сотрудников. Об этом рассказала заместитель генерального директора EVOGEN, научный сотрудник НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Олеся Сагайдак на сессии «Инвестиции в здоровье» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По словам Сагайдак, у 50% человек, которые участвуют в проекте, есть предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. Еще у 5% есть риски онкологических заболеваний.

Специалист добавила, что часто заказчиками такой диагностики для сотрудников становятся крупные российские компании. Например, в их числе есть «Норильский никель», «РЖД» и Магнитогорский металлургический комбинат. Предприятия внедряют проект в свои медицинские учреждения. Такие исследования помогают компаниям повышать лояльности сотрудников, снижать их дни нетрудоспособности и увеличивать производительность.

Сагайдак поделилась, что результаты исследования доносятся до работника понятными словами в три этапа. При этом генетический анализ проходит расширенную расшифровку. После чего прошедший исследование сотрудник получает список с рекомендуемыми врачами и обследованиями.

«Первый — мы выдаем самое ценное, что есть по результатам этого исследования, это сырые данные, то есть условно то, что вышло из секвенатора, расшифровка ДНК. Мы выдаем на флеш-носители самому работнику. Потом мы выдаем такой толстенький генетический отчет, в котором простым языком интерпретируем, что же выявлено, какие генетические риски, наследственные заболевания, какие риски в случае планирования семьи. И третье — мы доносим этот результат словами, наши врачи-генетики проводят консультации, дистанционные, очные», — объяснила Сагайдак.

Эксперт рассказала, что спрос на участие в проекте растет. Сотрудники стараются после прохождения исследования серьезно озаботиться своим здоровьем. По данным проекта, 30% участников начинают придерживаться более правильного образа жизни.

Проект «Генетическое здоровье работников» запущен компаниями Evogen. С 2019 года в нем приняли участие более 50 тысяч работников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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