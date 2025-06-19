Так считает президент РФ Владимир Путин. Но российский лидер подчеркнул: наша страна готова к обсуждению ситуации.

Германия может открыть диалог с Россией и представить свои идеи относительно урегулирования украинского конфликта, однако стать посредником в переговорах — нет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главными редакторами международных информационных агентств, которая проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к проведению международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Как отметил Путин, европейские страны задумали нанести России поражение стратегического характера на поле боя, тем самым они сами прекратили с нами контакты. И только по их инициативе эти контакты могут быть возобновлены. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Москва открыта к обсуждению актуальных проблем. Однако прямое участие Европы, в частности Германии, в переговорах по Украине невозможно.

«Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки Leopard, а сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что федеративная республика раздумывает поставлять Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров бундесвера — вот это, конечно, возникают большие вопросы», — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что даже если это произойдет, подключение немецких войск к конфликту не повлияет на ход боевых действий. Это исключено, уверен он, однако факт остается фактом — отношения между Берлином и Москвой «совсем испортились». Поэтому сегодня Кремль рассматривает Германию так же, как и многие другие европейские страны, не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину.

«В некоторых случаях, пожалуй, как соучастников этих боевых действий. Но, тем не менее, если речь идет о желании, о желании поговорить на эту тему, представить какие-то идеи на этот счет, повторяю еще раз, мы к этому всегда готовы, открыты — пожалуйста», — заключил президент.

Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский не бросает попытки получить больше поддержки от своих партнеров. Он потребовал от Запада 40 миллиардов долларов ежегодно на нужды своей страны.