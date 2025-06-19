Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты

Более 20 российских банков присоединились к новой инициативе Национальной системы платежных карт (НСПК), которая предусматривает заморозку отправленных на токенизированные карты платежей. Это нужно для борьбы с мошенниками. Подробнее о новом проекте глава НСПК Дмитрий Дубынин рассказал 5-tv.ru на полях ПМЭФ-2025.

«Система успешно работает — мы получаем позитивную обратную связь от участников и банков, что двое суток во многих случаях действительно достаточно для того, чтобы человек осознал, что происходит, и не позволил мошенникам себя обмануть, — сообщил Дубынин.

Как утверждает глава НСПК, сервис блокирует переводы в течение первых 48 часов. По словам Дубынина, нужно внимательно следить за изменением мошеннических схем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия нацелена на углубление партнерства с Новым банком развития. Москва рассчитывает на более тесное сотрудничество с банком в рамках БРИКС — в том числе по созданию инвестиционной платформы и расширению расчетов в национальных валютах. А за последнее время Новый банк развития одобрил и профинансировал уже 120 проектов на общую сумму 39 миллиардов долларов.