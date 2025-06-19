Банк «РОССИЯ» и ОЭЗ «Алабуга» договорились о развитии высокотехнологичного производства

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 48 0

Соглашение между сторонами было подписано на ПМЭФ-2025.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Акционерный Банк «РОССИЯ» и Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Документ подписали председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и заместитель генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Ядгар Валеев.

Соглашение предусматривает совместную работу по финансированию проектов, направленных на развитие кадровой инфраструктуры ОЭЗ и индустриальных парков «Алабуга». Также планируется участие в финансировании инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных кадров в «Алабуга Политех», крупнейшем центре в России, способном ежегодно обучать до десяти тысяч человек.

Кроме того, стороны обсудят возможность увеличения общего объёма заёмного финансирования ОЭЗ до 25 миллиардов рублей в 2025 году.

Председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко назвала сотрудничество с ОЭЗ «Алабуга» важным шагом в реализации стратегии поддержки высокотехнологичных отраслей и развития кадрового потенциала страны.

«Участие в финансировании проектов особой экономической зоны позволит не только укрепить промышленный потенциал региона, но и внести вклад в создание современной инновационной экономики России. Мы уверены, что это партнерство откроет новые возможности для роста и реализации масштабных инвестиционных инициатив», — заявила Полинко.

Заместитель генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Ядгар Валеев, отметил, что соглашение с Банком «РОССИЯ» стало важным этапом в развитии кадровой экосистемы «Алабуги».

«Инвестиции в „Алабуга Политех“ и расширение образовательной инфраструктуры позволят нам готовить высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям самых передовых производств. Вместе мы создаем фундамент для технологического суверенитета России», — подчеркнул он.

Тема:
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