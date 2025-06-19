Основа глобального равенства: Цивилев указал на важность доступной энергетики

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Цивилев: дешевая и доступная энергетика — база любого развития

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Если Россия не будет строить новые принципы энергоперехода, то в мире продолжится разделение на богатые страны и на бедные.

Доступная энергетика является базой для любого развития, в том числе она дает возможность кардинально изменить всю промышленность, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии «Россия в контексте международной энергетической справедливости: роль и глобальные вызовы» на ПМЭФ-2025.

Понимание принципов текущего энергоперехода — крайне важно. Министр объяснил их на примере ситуации с удобрениями. Россия — один из крупнейших производителей минеральных удобрений. В них нуждаются Европа, Африка и даже Америка. Российские удобрения делают сельхозпродукты дешевле и доступнее.

Однако поставки удобрений из РФ блокируются санкциями. Это приводит к тому, что страны вынуждены покупать более дорогие минеральные вещества у других производителей. Таким образом увеличивается себестоимость продуктов питания, доступность продовольствия снижается.

«Является ли это справедливостью? Нет, не является», — отметил Цивилев.

Он отметил, что если Россия не будет строить будущую энергетику, то в мире продолжится разделение на богатые страны и на бедные, а разница между уровнем жизни в таких государствах будет расти все быстрее. При этом бедных стран будет куда больше.

«И богатые страны будут диктовать свои условия всем остальным. Это все будет происходить прежде всего через энергетику», — добавил Цивилев.

Дешевая и доступная энергетика — это шанс полностью изменить промышленность и уклад жизни. Одним из наиболее ярких примеров является процесс развития искусственного интеллекта, отметил министр энергетики РФ.

«Если мы не будем обеспечивать все страны мира дешевой и доступной электроэнергией, а только небольшую группу стран, это означает, что весь искусственный интеллект, все дата-центры будут строиться только в этих странах. Представьте, что будет происходить, когда в одной группе стран сосредоточены все технологии. Они будут доминировать во всем мире», — рассказал Цивилев.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова пожелала уехавшим из РФ артистам обрести Родину.

Тема:
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