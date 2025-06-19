Песков рассказал, каким может быть третий раунд переговоров РФ и Украины

Стороны прорабатывают сроки проведения следующей встречи.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти после 22 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Планируется обмен мнениями по проектам меморандумов. По словам пресс-секретаря президента, в настоящее время стороны прорабатывают возможные сроки проведения встречи. Конкретная дата пока не определена, однако ориентиром является период после 22 июня.
«Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом после 22 июня», — сообщил Песков.
Как отметил пресс-секретарь, на повестке стоят обсуждения нового этапа гуманитарного обмена пленными и телами погибших. Вчера Владимир Путин уточнил, что Россия готова продолжать эту программу, сообщает Песков.
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