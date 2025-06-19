Песков рассказал, каким может быть третий раунд переговоров РФ и Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 60 0

Стороны прорабатывают сроки проведения следующей встречи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти после 22 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Планируется обмен мнениями по проектам меморандумов. По словам пресс-секретаря президента, в настоящее время стороны прорабатывают возможные сроки проведения встречи. Конкретная дата пока не определена, однако ориентиром является период после 22 июня.

«Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом после 22 июня», — сообщил Песков.

Как отметил пресс-секретарь, на повестке стоят обсуждения нового этапа гуманитарного обмена пленными и телами погибших. Вчера Владимир Путин уточнил, что Россия готова продолжать эту программу, сообщает Песков.

Тема:
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