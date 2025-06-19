«Важное направление»: Индонезия ищет варианты оплаты для россиян на Бали

Республика стремится модернизировать свою цифровую структуру.

На Бали проживают около 250 тысяч россиян. Индонезия считает важным направлением работы поиск вариантов оплаты для них. Об этом рассказал председатель Торгово-промышленной палаты республики Аниндья Новьян Бакри в ходе сессии «Перспективы укрепления делового партнерства БРИКС в новом формате» на ПМЭФ-2025.

Бакри заявил, что Индонезия — это молодая, активно развивающаяся страна. В связи с этим она всегда находится в поиске путей модернизации своей цифровой структуры.

«Чтобы россияне могли расплачиваться на Бали с помощью QR-кодов или, может быть, использовать какие-то традиционные и нетрадиционные валюты между странами БРИКС, — это очень важное направление работы», — рассказал Бакри.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ряд групп БРИКС работают на постоянной основе.