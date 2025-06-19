«Важное направление»: Индонезия ищет варианты оплаты для россиян на Бали

Индонезия в рамках БРИКС ищет варианты оплаты для россиян на Бали
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Фомичев; 5-tv.ru
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Республика стремится модернизировать свою цифровую структуру.
На Бали проживают около 250 тысяч россиян. Индонезия считает важным направлением работы поиск вариантов оплаты для них. Об этом рассказал председатель Торгово-промышленной палаты республики Аниндья Новьян Бакри в ходе сессии «Перспективы укрепления делового партнерства БРИКС в новом формате» на ПМЭФ-2025.
Бакри заявил, что Индонезия — это молодая, активно развивающаяся страна. В связи с этим она всегда находится в поиске путей модернизации своей цифровой структуры.
«Чтобы россияне могли расплачиваться на Бали с помощью QR-кодов или, может быть, использовать какие-то традиционные и нетрадиционные валюты между странами БРИКС, — это очень важное направление работы», — рассказал Бакри.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ряд групп БРИКС работают на постоянной основе.
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