Телеканал СТС объявил о запуске приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды»

На телеканале СТС осенью состоится премьера приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды». Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где состоялось символическое вручение ключа сокровищницы форта представителям СТС.

Суть шоу состоит в том, что представители отечественного шоу-бизнеса будут проходить различные испытания. В финальном выпуске передачи они посоревнуются за сокровище императора Петра Первого. Съемочной площадкой станет туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» в Кронштадте после реставрации.

СТС и представители кластера соглашение об использование площадок подписали еще год назад. В числе задействованных локаций будут форты императора Александра Первого («Чумной») и форт Кроншлот, в котором спрячут главный приз. Испытания шоу будут основаны на исторических событиях.

Как рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, задачей шоу является не только комплексное развитие территории, но и реставрация объектов культурного наследия.

«Это не просто полезное использование площадей, но и отличная возможность прославить „Чумной“ на всю страну, привлечь внимание самой широкой аудитории к памятнику военного инженерного искусства, стимулировать подрастающее поколение к знакомству с историей, расширению кругозора и посещению форта после его официального открытия», — добавила она.

По словам первого заместителя генерального директора «СТС Медиа» Максима Рыбакова, проект «Форт Боярд» был одним из самых рейтинговых на телеканале. Однако в 2022 году французские партнеры шоу попросили больше не проводить съемки в их форте. Руководство СТС поставило себе цель сделать проект лучше.

«Вместе с партнерами мы больше пяти лет вынашивали идею запуска масштабного приключенческого шоу. Чтобы в нем сочетались российский культурный код, уникальная инфраструктура и история Кронштадта, которой пропитаны стены местных фортов. И уже этим летом, после завершения основных реставрационных работ, мы превратим эти легендарные сооружения в главных героев нашего нового проекта», — отметил он.

Строительство декораций для съемок начнутся уже в июле. За производство самого шоу, старт которого планируется в августе, будет отвечать компания «ВайТ Медиа».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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