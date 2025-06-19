Владимир Путин встретился с президентом Индонезии
Лидеры России и Индонезии поговорили об участии азиатской страны в БРИКС
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Лидеры двух стран обсудили весь комплекс взаимного сотрудничества.
Экономические связи между Россией и Индонезией обсудили Владимир Путин с президентом республики Прабово Субианто. Он прибыл в Петербург накануне с официальным визитом.
Большое внимание уделили торговле в зоне ЕврАзЭС. Поговорили также об участие Индонезии в БРИКС. Лидеры двух стран обсудили весь комплекс взаимного сотрудничества. Ожидается подписание ряда документов.
«Наши отношения развиваются поступательно с Индонезией. Товарооборот растет. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлениях взаимодействия. Это и сельское хозяйство, и космос, и энергетика», — отметил президент России Владимир Путин.
«Мы уделяем большое внимание развитию сотрудничества с Российской Федерацией в различных отраслях. В первую очередь, речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и о других направлениях. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за любезное приглашение посетить Санкт-Петербургский международный экономический форум в качестве почетного гостя», — сказал президент Индонезии Прабово Субианто.
Субианто подчеркнул: Джакарта благодарна Москве за поддержку вступления в БРИКС в короткий срок. Владимир Путин уверен: Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу организации.
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