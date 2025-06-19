Другая философия: Колесников о пересмотре закона о банкротстве юридических лиц

Впервые за три года в регулирование бизнес сферой вносятся поправки.

У компаний появится возможность не только ликвидировать бизнес, но и попытаться реабилитировать его. Об этом рассказал Максим Колесников — первый заместитель министра экономического развития в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Колесников подчеркнул, что большинство предпринимателей, которые подают заявления на банкротство, нацелены ликвидировать бизнес.

«Мы же хотим концептуально пересмотреть философию данного закона и хотим сделать его реабилитирующим бизнес. Для того чтобы у бизнеса появились конкретные механизмы по своей реабилитации, по сохранению бизнеса и продолжению работы. Конечно, в текущих условиях это становится особенно актуально», — объяснил замминистра.

Сейчас такие поправки в закон разрабатываются при помощи экспертов из правительства и Федеральной налоговой службы, уточнил Колесников.

Он подчеркнул, что данную процедуру сделают максимально гибкой для всех сторон: и для кредиторов, и для должников. К тому же дорабатывается принципы взаимодействия между саморегулируемой организацией и арбитражными управляющими. Появится принцип независимости выбора последних.

Также произойдет повышение компенсации. Она не была проиндексирована около десяти лет.

Все эти изменения, скорее всего, внесут в закон до конца года. Последние поправки в нем были зафиксированы три года назад.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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