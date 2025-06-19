Глава ВТБ: Западные компании ушли из России не по своей воле
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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По словам Костина, он пока не видит иностранные предприятия, которые были бы готовы вернуться в РФ.
Западные компании не сами приняли решение уйти с российского рынка. На них было оказано давление политическими властями Европы и США. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
По его словам, в текущей мировой ситуации иностранные организации не готовы вернуться в РФ.
«Я встречался за эти три года с целым рядом представителей компаний, американских, европейских. Могу сказать так: ни одна из западных компаний по доброй воле из России не уходила. Это не было решение, обоснованное экономически. Никакие компании к нам не вернутся, пока политика не изменится», — подчеркнул Костин.
Он отметил, что европейские власти не собираются менять свои принципы. При этом сейчас США находятся в раздумьях над изменениями политики и подходов.
«Новых санкций нет, жесткого нажима на третьи страны нет. Но похоже, что Трамп и его администрация пока раздумывают, куда дальше пойти, смотрят, что происходит. Мне кажется, что администрация Трампа симпатизирует России, симпатизируют нашему президенту. Но тем не менее они выжидают, чтобы этот конфликт для России решился нормальным способом», — добавил Костин.
Глава ВТБ отметил, что такая же ситуация происходит и с иностранными банками, на которые тоже оказывается давление.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент ТПП озвучил условия для возвращения зарубежных компаний в РФ.
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