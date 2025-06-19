«Зависит от инфляции»: Шохин о комфортном для бизнеса уровне ключевой ставки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 50 0

Глава РСПП Шохин: ключевая ставка на уровне 15% будет комфортной для бизнеса

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Снижение этого показателя повысит интерес не только предпринимателей, но и обычных людей к ценным бумагам.

Ключевая ставка должна опуститься на уровень 13-15%, чтобы быть комфортной для бизнеса. Об этом заявил Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2025).

«Думаю, что ставка в 13-15% позволит компаниям и привлекать ресурсы, и в случае выведения на рынок бумаг через IPO или вторичное размещение акций привлечь деньги, в том числе деньги населения. Но для этого действительно и ставка должна снизиться, и интерес населения к тому, чтобы переложиться из депозитов в ценные бумаги, тоже при этом возникает», — пояснил Шохин.

Он подчеркнул, что это не оптимальная ставка. Таковой она станет, когда опустится ниже 10% процентов. На уровне в 7-8% даже инфраструктурные проекты «могут полететь». Но подобных цифр можно достичь лишь при годовой инфляции в 4%. Именно к этому значению стремится Центробанк.

Однако даже при инфляции в конце 2025-го в 7-7,5% можно рассматривать значение ключевой ставки на уровне 13-15%, считает глава РСПП.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Костин прокомментировал риск рецессии в экономике РФ.

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