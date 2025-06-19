Лучше пиара: преимущество VK Видео во внедрении сервиса в социальную сеть

Объемы контента, которые люди ежедневно выгружают в интернет — огромны.

То, что сервис VK Видео внедрен в социальную сеть, является преимуществом, так как позволяет лучше считывать предпочтения пользователя. Об сообщил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2025).

Он подчеркнул, что любой контентный сервис строится на системе рекомендаций. А у VK в этом есть преимущество перед другими.

«Мы все-таки очень глубоко интегрированы с социальной сетью. И для нас это огромный плюс, потому что та система рекомендаций, над которой мы работаем, она в том числе базируется на вкусах и предпочтениях пользователя. И источники сигнала, которые мы получаем для обогащения системы монетизации, они сильно шире, чем просто видеосмотрение», — уточнил представитель VK.

Маркетинг или пиар не являются настолько эффективным инструментом продвижения, как система рекомендаций. Потому что объемы информации, которые пользователи загружают ежедневно, огромны. Например, в VK это около 350 тысяч единиц контента, объяснил Дуксин.

Кроме того, сервис сотрудничает с профессионалами индустрии, в том числе и с телеканалами, и с кинематографистами. Также на платформе открылась возможность создать полноценный детский профиль. Который дает возможность безопасно смотреть контент самым маленьким.

«Мы привлекли детских нейропсихологов, которые помогают наполнять этот раздел правильно. Потому что для нас важно, чтобы он не только носил развлекательную функцию, но и образовательную, и безопасность под собой имел. Поэтому каждая единица контента, которая попадает в детский профиль, проходит определенную работу редакции, в составе которой есть детские психологи», — заверил Дуксин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на одной из первых сессий ПМЭФ обсудили перспективы соцсетей и онлайн-платформ.