Бельский: программа реновации в Санкт-Петербурге не может работать полноценно

Обсуждение коснулось экономических сторон вопроса.

В нынешней экономической ситуации программа реновации не может осуществляться в полном объеме. Об этом сообщил председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«В первую очередь, ставка кредитования сейчас „зашкаливает“ как для застройщиков, так и для людей, которые хотят получать ипотеку. Если мы говорим о Петербурге с его высотностью, которая ограничена законодательством, здесь работа (по реновации. — Прим. ред.) не может быть массовой в отличие от Москвы, у которой есть отдельный закон о реновации, финансируемый самой Москвой», — поделился он.

По его словам, правительство Санкт-Петербурга не является участником процесса реновации, так как у города нет возможности его финансировать. На данный момент программа является экономически невыгодной, а это, в свою очередь, не позволяет ей развиваться в Петербурге.

«Мы не видим пока компаний, которые могли бы прийти и сказать, что мы готовы заниматься реновацией на этой территории. Невозможно в Петербурге построить точечный дом в 25 этажей для того, чтобы начать расселять людей и двигаться вперед, потому что мы ограничены высотностью», — рассказал Бельский.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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