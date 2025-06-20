Единые требования по изучению всех предметов введут в школах с 1 сентября

Нагрузка на педагогов будет нормирована, отметили в Минпросвещения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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Единые требования по изучению всех предметов будут введены в российских школах с 1 сентября 2025 года. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — рассказал министр РИА Новости на полях ПМЭФ-2025.
Кравцов уточнил, что данная норма синхронизирована с Трудовым кодексом, поэтому нагрузка на педагогов будет нормирована. Кроме того, учителя будут полностью вооружены соответствующими программами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с нового учебного года обществознание исключат из школьной программы 6-х и 7-х классов. Этот предмет останется для учеников 8–11–х классов.
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