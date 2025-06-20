Силуанов: заявок на возвращение западных компаний в РФ пока не поступало

Однако их интерес растет, а российская сторона чувствует изменение ситуации.

Иностранные компании пока не планируют возвращаться в Россию, так как заявок от них на данный момент не поступало. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Мы работаем в основном на выход иностранцев (иностранных компаний. — Прим. ред.) из нашей страны и принимаем по ним решение. Каких-либо заявок на вход пока нет», — поделился министр финансов России Антон Силуанов.

Однако министр отметил, что на данный момент ситуация меняется. По словам Силуанова, заинтересованность зарубежных организаций к этому вопросу растет.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что западные компании ушли из России не по своей воле. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин.