Захарова: ЕС стоит заняться дипломатией, а не махинациями
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Официальный представитель МИД РФ высказала мнение по поводу переговоров в Женеве между странами Европы и Ираном.
Европейскому союзу (ЕС) стоит перестать заниматься махинациями вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Вместо этого его представители должны перейти к настоящей дипломатией. Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Такое мнение дипломат выказала по поводу новости о том, что в Женеве проходят переговоры между странами Европы и Ираном.
«Это какая-то мегафонная оголтелая риторика. А если они хотят заниматься дипломатией, у них для этого есть все возможности, например, на площадке МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Прим. ред.). Заниматься не бесконечными махинациями и превращением очередной международной организации в инструмент реализации конъюнктурных каких-то идей, а заниматься реальной дипломатией», — поделилась она.
Как отмечает Захарова, в ЕС должны ознакомиться с принципами международного права и документами МАГАТЭ, которые нужно использовать для предложения помощи другим странам.
«Да, это высокая задача, это непростая задача, но, если говорить о дипломатии — вот этим нужно заниматься. <…> Пусть смотрят (на Россию. — Прим. ред.) и учатся», — добавила Захарова.
По ее словам, настоящей дипломатией занимается правительство РФ. Страна налаживает контакты и работает на площадках МАГАТЭ и Организации Объединенных Наций.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова сообщила о предостережении Россией США от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке.
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