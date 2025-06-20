Захарова: ЕС стоит заняться дипломатией, а не махинациями

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 48 0

Захарова: ЕС стоит заняться дипломатией, а не махинациями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2025

Официальный представитель МИД РФ высказала мнение по поводу переговоров в Женеве между странами Европы и Ираном.

Европейскому союзу (ЕС) стоит перестать заниматься махинациями вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Вместо этого его представители должны перейти к настоящей дипломатией. Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Такое мнение дипломат выказала по поводу новости о том, что в Женеве проходят переговоры между странами Европы и Ираном.

«Это какая-то мегафонная оголтелая риторика. А если они хотят заниматься дипломатией, у них для этого есть все возможности, например, на площадке МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Прим. ред.). Заниматься не бесконечными махинациями и превращением очередной международной организации в инструмент реализации конъюнктурных каких-то идей, а заниматься реальной дипломатией», — поделилась она.

Как отмечает Захарова, в ЕС должны ознакомиться с принципами международного права и документами МАГАТЭ, которые нужно использовать для предложения помощи другим странам.

«Да, это высокая задача, это непростая задача, но, если говорить о дипломатии — вот этим нужно заниматься. <…> Пусть смотрят (на Россию. — Прим. ред.) и учатся», — добавила Захарова.

По ее словам, настоящей дипломатией занимается правительство РФ. Страна налаживает контакты и работает на площадках МАГАТЭ и Организации Объединенных Наций.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова сообщила о предостережении Россией США от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке.

Тема:
ПМЭФ 2025
20 июн
Вице-президент ЮАР Машатиле: Путин создал условия для развития Глобального Юга
20 июн
Путин не исключил, что Россия «заберет» Сумы
20 июн
Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
20 июн
Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
20 июн
Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
20 июн
КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
20 июн
Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине
20 июн
Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»
20 июн
«Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
20 июн
Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:25
Вице-президент ЮАР Машатиле: Путин создал условия для развития Глобального Юга
19:20
Путин не исключил, что Россия «заберет» Сумы
19:19
Более двух тысяч россиян обратились в консульство в Израиле с просьбой о выезде
19:17
Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
19:14
Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
19:12
Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца

Сейчас читают

Прерванный полет: туристы более суток не могут улететь в Египет из Пулково
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025
Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025