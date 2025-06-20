Захарова: ЕС стоит заняться дипломатией, а не махинациями

Официальный представитель МИД РФ высказала мнение по поводу переговоров в Женеве между странами Европы и Ираном.

Европейскому союзу (ЕС) стоит перестать заниматься махинациями вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Вместо этого его представители должны перейти к настоящей дипломатией. Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Такое мнение дипломат выказала по поводу новости о том, что в Женеве проходят переговоры между странами Европы и Ираном.

«Это какая-то мегафонная оголтелая риторика. А если они хотят заниматься дипломатией, у них для этого есть все возможности, например, на площадке МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Прим. ред.). Заниматься не бесконечными махинациями и превращением очередной международной организации в инструмент реализации конъюнктурных каких-то идей, а заниматься реальной дипломатией», — поделилась она.

Как отмечает Захарова, в ЕС должны ознакомиться с принципами международного права и документами МАГАТЭ, которые нужно использовать для предложения помощи другим странам.

«Да, это высокая задача, это непростая задача, но, если говорить о дипломатии — вот этим нужно заниматься. <…> Пусть смотрят (на Россию. — Прим. ред.) и учатся», — добавила Захарова.

По ее словам, настоящей дипломатией занимается правительство РФ. Страна налаживает контакты и работает на площадках МАГАТЭ и Организации Объединенных Наций.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова сообщила о предостережении Россией США от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке.