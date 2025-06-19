Захарова: РФ предостерегает США от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Захарова: РФ предостерегает США от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Израиль нанес боевые удары по Ирану накануне шестого раунда переговоров между Исламской Республикой и США по ядерной сделке.

Россия хочет предостеречь США от вмешательства в военный конфликт на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Об этом на брифинге Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, если Штаты вмешаются в боевые действия против Исламской Республики, то это им грозит неконтролируемыми последствиями.

«Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями», — сообщила Захарова.

Как отметила представитель МИД, Россия видит четкие заявления иранской стороны о ее неизменной приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и о готовности возобновления контактов с США по выработке возможных решений, снимающих любые подозрения в отношении ядерной программы Тегерана. Такие условия Исламская Республика выполнит в случае прекращения атак со стороны Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль напал на Иран в рамках вооруженной операции «Восходящий лев». Вечером того же дня Исламская Республика ответила атаками по населенным пунктам противника. Боевые удары Израиль нанес накануне шестого раунда переговоров между Ираном и США по ядерной сделке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия видит угрозу в конфликте Израиля и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
Война Израиля и Ирана
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