КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США

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София Бабина
София Бабина 33 0

По словам вице-премьера китайского Госсовета, это способствует стабилизации международной ситуации.

КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
ПМЭФ 2025

КНР приветствует российско-американские контакты. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян.

Он подчеркнул, что РФ и США являются ведущими мировыми державами, а также постоянными членами Совбеза ООН. По этой причине им необходимо взаимодействовать.

«Восстановление контактов между Россией и США, восстановление их взаимодействия полезно для всего мира, поскольку это содействует стабилизации международной ситуации и восстановлению мировой экономики», — отметил Дин Сюэсян.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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ПМЭФ 2025
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