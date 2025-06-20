КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США

КНР приветствует российско-американские контакты. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян.

Он подчеркнул, что РФ и США являются ведущими мировыми державами, а также постоянными членами Совбеза ООН. По этой причине им необходимо взаимодействовать.

«Восстановление контактов между Россией и США, восстановление их взаимодействия полезно для всего мира, поскольку это содействует стабилизации международной ситуации и восстановлению мировой экономики», — отметил Дин Сюэсян.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».