КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США

По словам вице-премьера китайского Госсовета, это способствует стабилизации международной ситуации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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КНР приветствует российско-американские контакты. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян.
Он подчеркнул, что РФ и США являются ведущими мировыми державами, а также постоянными членами Совбеза ООН. По этой причине им необходимо взаимодействовать.
«Восстановление контактов между Россией и США, восстановление их взаимодействия полезно для всего мира, поскольку это содействует стабилизации международной ситуации и восстановлению мировой экономики», — отметил Дин Сюэсян.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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