Более двух тысяч россиян обратились в консульство в Израиле с просьбой о выезде
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Такая ситуация происходит на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
В орган внешних отношений РФ в Израиле обратилось более двух тысяч российских граждан с просьбой о выезде из страны после начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила заведующая консульским отделом дипломатического представительства Екатерина Таразевич. Ее слова приводит ТАСС.
«На сегодняшний момент у нас более 2 тысяч обращений. Мы работаем с двумя телефонными горячими линиями, также отвечаем на обращения по электронной почте. В основном, подавляющее большинство, это обращения от людей, которые интересуются, как выехать (из Израиля. — Прим. ред.), что мы рекомендуем, какие есть пути отхода», — рассказала она.
По ее словам, телефонные обращения сотрудники стали принимать ночью 13 июня, когда Израиль напал на Иран, несмотря на то, что дипломатический орган не работал.
Также Таразевич добавила, что консульский отдел не владеет информацией об открытии воздушного пространства страны. Пока покидать Израиль рекомендуют при помощи наземного транспорта через границы Египта и Иордании. Однако Египет в этом плане предпочтительней, ведь прием и вылет рейсов в Иордании тоже какое-то время были запрещены.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что спрос на отдых в ОАЭ у россиян рухнул на 40% на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
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