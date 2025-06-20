Путин: нападение Киева на Курскую область носило цели политического характера

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

Украина очень хотела привлечь внимание западных спонсоров.

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Секретарев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025 Курская область

Нападение Украины на Курскую область было совершено ради получения помощи от западных спонсоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Российский лидер назвал действия киевского режима «абсолютно безграмотными» с военной точки зрения, которые не то что не дали им никаких результатов, но и привели к огромным потерям — 76 тысяч человек. Единственная цель этого нападения — желание обратить на себя внимание Запада.

«Смысл и цель была только в одном — цель политического характера. Показать, что могут что-то еще получить от своих спонсоров за границей», — сказал Путин.

Президент отметил, что Украина и так уже получила почти 250 миллиардов долларов, но им этого мало.

«Еще хотят. И половину разворовывает еще кто-нибудь, если не больше. Вот поэтому мы оказались сейчас вот на этих территориях», — заключил президент РФ,

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад пытался действовать с позиции силы на Украине.

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