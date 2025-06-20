Путин: нападение Киева на Курскую область носило цели политического характера

Украина очень хотела привлечь внимание западных спонсоров.
Фото, видео: © РИА Новости/Иван Секретарев; 5-tv.ru
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Нападение Украины на Курскую область было совершено ради получения помощи от западных спонсоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Российский лидер назвал действия киевского режима «абсолютно безграмотными» с военной точки зрения, которые не то что не дали им никаких результатов, но и привели к огромным потерям — 76 тысяч человек. Единственная цель этого нападения — желание обратить на себя внимание Запада.
«Смысл и цель была только в одном — цель политического характера. Показать, что могут что-то еще получить от своих спонсоров за границей», — сказал Путин.
Президент отметил, что Украина и так уже получила почти 250 миллиардов долларов, но им этого мало.
«Еще хотят. И половину разворовывает еще кто-нибудь, если не больше. Вот поэтому мы оказались сейчас вот на этих территориях», — заключил президент РФ,
ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад пытался действовать с позиции силы на Украине.
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