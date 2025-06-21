Кобяков: ПМЭФ-2025 собрал делегации из 144 стран

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По уровню представительства мероприятие подтвердило статус как устойчивой платформы для глобального диалога.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Петербургский международный экономический форум в 2025 году собрал делегации из 144 стран, включая и союзников, и оппонентов России. Об этом сообщил советник президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков, подводя итоги форума.

По количеству участников и уровню представительства мероприятие подтвердило свой статус как устойчивой платформы для глобального диалога.

«ПМЭФ, по заявлениям наших уважаемых гостей, коллег, это уже признанная платформа для глобального диалога. В целом атмосфера на ПМЭФ наполнена оптимизмом по поводу восстановления деловых отношений. Мы видим это по количеству участников из стран, которые направили на форум делегации», — заявил он.

Ключевая мысль Кобякова — ПМЭФ стал не просто деловым событием, а пространством доверия, где страны обсуждают будущее в условиях слома старой модели мировой экономики. Он подчеркнул важность возвращения к равноправному международному взаимодействию и необходимости совместного поиска решений.

«Уверен, что такие мероприятия помогут перезапустить взаимодействия как в экономике, так и в международных отношениях. Не только между нами и партнерами, но и между партнерами, потому что наши партнеры, а их делегации на Петербургском форуме — страны дружественные, недружественные — направили 144 страны направили свои делегации, они же взаимодействуют между собой, и это очень большой эффект того, что мы называем пространство доверия», — отметил он.

Форум в этом году прошел под лозунгом: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Кобяков связал тему с глобальной политикой и назвал происходящее трансформацией мировой системы.

«Мы искренне верим, что именно общие ценности могут нивелировать противоречия между странами, помогут найти общие подходы к решению как политических, так и экономических задач. И это не слепой оптимизм, это предложение верить в совместное будущее и работать над этим сообща», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия всегда стремилась договариваться со всеми партнерами. Об этом на ПМЭФ в пятницу заявил президент России Владимир Путин.

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