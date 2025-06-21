Вольвач: экспортерам стоит проверять продукцию перед выходом на рынок КНР

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Тестирования товаров лучше проводить в соседних Республиках.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Российским экспортерам стоит обкатать свою продукцию на близких рынках, прежде чем выходить в Китай. Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития (МЭР) Дмитрий Вольвач на Петербургском международном экономическом форуме, в рамках презентации проектов «Сильные идеи для нового времени».

По его словам, Казахстан, Киргизия и Узбекистан — это отличные площадки для тестирования товаров, особенно если речь идет об образовательных или культурных проектах. Общие исторические и языковые корни делают эти страны естественной «проверочной зоной» перед более сложным азиатским направлением.

«Прежде чем выходить с каким-то продуктом чисто российским, особенно образовательным, особенно культурным в Китай, вы попробуйте сначала освоить Казахстан. Зайдите в Кыргызстан. Там, где у нас единое культурное, историческое, языковое пространство. И вы увидите, что это задача повышенной сложности», — отметил Вольвач.

Он подчеркнул: если бизнес справляется с адаптацией на этих рынках, дорога в Китай становится реальнее. Наличие продуктовой линейки, учитывающей языковые и ментальные особенности соседних республик, может существенно ускорить выход на китайского потребителя.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал, что ПМЭФ-2025 собрал делегации из 144 стран.

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