Фрагмент алого паруса отправляется в Музей Мирового океана

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Пятый канал
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25 июня фрагмент настоящего алого паруса отправится в путешествие из Санкт-Петербурга в Калининград. Торжественная церемония передачиткани, которую оформили в виде объемной картины, станет важным этапом перед стартом безостановочного яхтенного похода парусных яхт «Россия на Балтике».

Фрагмент алого паруса отправляется в Музей Мирового океана

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2025

Петербургский праздник выпускников «Алые паруса» давно стал важной частью культурной жизни России. Но в этом году событие приобретает еще один особый оттенок. Капитан брига «Россия» - символа легендарного выпускного, Олег Николаев передаст в дар Музею Мирового океана фрагмент алого паруса. Он станет не только уникальным экспонатом музея-заповедника, но и подтверждением дружбы между регионами и музейными резиденциями на Балтике.

Парус проследует в Калининград на борту одной из яхт – участниц безостановочного яхтенного похода из Санкт-Петербурга в Москву «Россия на Балтике». Идеологами проекта стали две музейные резиденции: ГМЗ «Петергоф» и Музей Мирового Океана. В этом году яхты будет сопровождать учебное парусно-моторное судно «Юный балтиец». В 2008 году именно эта двухмачтовая шхуна исполняла роль галиота «Секрет» на празднике выпускников «Алые паруса». Он прошел по Неве и открыл своим появлением пиротехническое шоу. В качестве новинки организаторы праздника представили зрителям один из самых масштабных элементов – огнепад на Троицком мосту длиной 500 метров.   

радиция устанавливать алые паруса появилась еще в советское время. Они стали символом надежды каждого выпускника. Сегодня корабль с алыми парусами олицетворяет успешные начинания и безграничные возможности. Поэтому передача фрагмента паруса именно Музею Мирового океана имеет глубокий смысл. Этот подарок подчеркивает связь времен и стремление молодого поколения к исследованиям, развитию, покорению новых горизонтов. Вдохновляет следовать своей мечте, строить будущее, полное открытий и достижений.

Единственный в Советском Союзе праздник для выпускников школ «Алые паруса» появился в Ленинграде в 1968 году. Через 11 лет красивая ежегодная традиция прервалась. В 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник возродили. Корабль с алыми парусами вновь появился в акватории Невы.
Справка*

Проект «Россия на Балтике» — это история о важных смыслах: возрождение интереса к парусному спорту и дальнему мореплаванию, развитие культуры, усиление межрегиональных связей, сохранение культурного наследия и приобщение населения к историческим традициям. Миссия проекта – сохранить преемственность поколений, быть достойным представителем своего города и воспитать гордость за свою страну и её морские победы.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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