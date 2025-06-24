Пожары в Забайкалье подбираются к стратегическим предприятиям
Лесные пожары в Забайкалье разгораются с новой силой
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Красноярске и Сочи же — ливни, потопы и град.
В Забайкалье с новой силой разгораются лесные пожары! В огне уже две с половиной тысячи гектаров. Пламя подбирается не только к жилым поселкам, но и стратегическим предприятиям. Недалеко от очага возгорания — бронетанковый ремонтный завод.
Ранее из-за сильного задымления перекрыли федеральную трассу и эвакуировали детский лагерь. Ситуацию осложняет жара и сильный ветер. А вот Красноярск испытал удар другой стихии — на город обрушились сильнейшие ливни с градом.
«Настоящий ураган пронесся по Красноярску. Ливень с градом, вот все, что от него осталось. Целые горсти. Сейчас он уже мелкий. Но некоторые градины достигали размеров перепелиного яйца», — рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.
Никак не наладится погода в Сочи. Залповые ливни снова затопили город. Под воду ушли пляжи, тротуары и дороги вместе с автомобилями. В Адлере выпал град величиной с перепелиное яйцо. Из-за непогоды не смогли приземлиться несколько рейсов.
- 23 июн
- Беспросветное лето: какая погода ждет москвичей в июне
- 23 июн
- На юге России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
- 22 июн
- Контрастный душ: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе
- 17 июн
- Силы на исходе: психолог рассказал почему в плохую погоду ничего не хочется
- 17 июн
- За сутки в Сочи выпала месячная норма осадков
- 16 июн
- Мощный град накрыл Хабаровский край
- 9 июн
- После шторма: какая погода ждет Москву на неделе
- 8 июн
- Синоптики пообещали потепление до +30 градусов и грозу в Москве 8 июня
- 7 июн
- Москва готовится: тропический ливень обрушился на Подмосковье
- 6 июн
- Как жара и недостаток воды могут повлиять на психику человека?
Читайте также
80%
Нашли ошибку?