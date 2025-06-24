Пожары в Забайкалье подбираются к стратегическим предприятиям

Эфирная новость 28 0

Лесные пожары в Забайкалье разгораются с новой силой

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В Красноярске и Сочи же — ливни, потопы и град.

В Забайкалье с новой силой разгораются лесные пожары! В огне уже две с половиной тысячи гектаров. Пламя подбирается не только к жилым поселкам, но и стратегическим предприятиям. Недалеко от очага возгорания — бронетанковый ремонтный завод.

Ранее из-за сильного задымления перекрыли федеральную трассу и эвакуировали детский лагерь. Ситуацию осложняет жара и сильный ветер. А вот Красноярск испытал удар другой стихии — на город обрушились сильнейшие ливни с градом.

«Настоящий ураган пронесся по Красноярску. Ливень с градом, вот все, что от него осталось. Целые горсти. Сейчас он уже мелкий. Но некоторые градины достигали размеров перепелиного яйца», — рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Никак не наладится погода в Сочи. Залповые ливни снова затопили город. Под воду ушли пляжи, тротуары и дороги вместе с автомобилями. В Адлере выпал град величиной с перепелиное яйцо. Из-за непогоды не смогли приземлиться несколько рейсов.

Тема:
Погода
23 июн
Беспросветное лето: какая погода ждет москвичей в июне
23 июн
На юге России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
22 июн
Контрастный душ: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе
17 июн
Силы на исходе: психолог рассказал почему в плохую погоду ничего не хочется
17 июн
За сутки в Сочи выпала месячная норма осадков
16 июн
Мощный град накрыл Хабаровский край
9 июн
После шторма: какая погода ждет Москву на неделе
8 июн
Синоптики пообещали потепление до +30 градусов и грозу в Москве 8 июня
7 июн
Москва готовится: тропический ливень обрушился на Подмосковье
6 июн
Как жара и недостаток воды могут повлиять на психику человека?
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.29
-0.21 89.84
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:18
Российская армия освободила Дылеевку в ДНР
12:03
Переломы и кома: мужчина со всей силы бросил на пол чужого ребенка в Шереметьево
11:52
Фиаско западной стратегии: Лавров заявил, что перемирие для Украины «вымаливают»
11:43
ФСБ рассекретила документы о подготовке Парада Победы в 1945-м
11:24
Пожары в Забайкалье подбираются к стратегическим предприятиям
11:10
Иран нарушил режим прекращения огня: армия Израиля готовит ответ

Сейчас читают

«Львы съедают не больно»: почему пострадал директор «Тайгана»
«Все с ожогами»: на свадьбе в Подмосковье произошел взрыв
Умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025