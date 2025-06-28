Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

Мэр Москвы в День молодежи пожелал молодым жителям столицы успехов во всех начинаниях.

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

День молодежи отмечают в России в этом году 28 июня. Сергей Собянин поздравил горожан с праздником в своем Telegram-канале.

«Друзья, вы — будущее нашей столицы и страны. У вас есть все для того, чтобы добиться успеха и своим трудом, талантом прославить любимую Отчизну», — написал мэр Москвы.

Молодость — прекрасная пора жизни, время мечтать и любить, верить в себя и совершать открытия, ставить перед собой высокие цели и достигать их. Для этого нет на свете лучшего города, чем Москва. Мегаполис образования, науки, культуры, спорта по праву является центром молодежной жизни России. Здесь каждый может найти то, что делает человека счастливым.

«Желаю вам отличного настроения, благополучия, целеустремленности и удачи во всех начинаниях», — добавил Сергей Собянин.

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