Сцена — символ нового этапа: на Дворцовой площади начался праздник «Алые Паруса»
На Дворцовой в Петербурге площади начался праздник выпускников «Алые Паруса»
Фото: 5-tv.ru
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Будущие студенты заполонили площадь с настроем легендарно провести лучшую вечеринку в своей жизни.
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга начался праздник «Алые Паруса — 2025», посвященный выпускникам. В нем принимают участие такие российские звезды как AKMAL', «Иванушки INT», Вадим Самойлов и Агата Кристи, а также хедлайнер вечера — Надежда Кадышева.
На территории перед Зимним дворцом воцарилась атмосфера волшебства — стартовал главный праздник будущих студентов. Этот особенный вечер, наполненный светом и радостью, ежегодно притягивает внимание, словно яркое и манящее окно, открывающее невиданные горизонты для выпускников. Исходя из этого, был выбран образ для сцены. В этом году она стала поистине окном в новую взрослую, такую непонятную, но очень долгожданную жизнь.
В центре сцены расположена громадная книга, исписанная историями и традициями, которые хранят в себе мудрость прошлого. Каждая страница ее словно оживает, рассказывая молодым людям о путях, которые они могут выбрать.
Рядом с книгой стоит горшок с ростком — символ надежды и будущего. Он напоминает о том, что каждое новое начинание требует заботы и внимания, но в конечном итоге может привести к великолепным результатам. На подоконнике, словно олицетворение стремления к свободе, сидит птица, готовая в любой момент подняться ввысь и покорить небеса.
А вдали, на голубом фоне вечернего неба, плывет бриг «Россия» с алыми парусами, гордо развевающимися на ветру. Этот величественный корабль становится метафорой для всех выпускников — символом их путешествия в мир неподвластных границ и бескрайних возможностей.
На мероприятии сбываются мечты, зажигаются сердца и наполняются надеждой как сами выпускники, так и их родители. Это не просто вечер прощания со школой, это празднование новых начинаний, олицетворенных яркими парусами, которые готовятся встать на путь великого открытия и яркого будущего. Событие, оставляющее незабываемые впечатления и вдохновляет молодое поколение на свершения, которые они даже не могли себе представить.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что рассказали выпускники о своем настрое перед «Алыми парусами».
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