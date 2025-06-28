Открывшая «Алые паруса» группа «5Утра» напомнила выпускникам о первой любви

Открывшая праздник выпускников «Алые паруса» песня «Ромашка» группы «5Утра» напомнила о первой любви.

Открывающие шоу песни направлены на то, чтобы всколыхнуть в зрителях чувство надежды. Именно этому посвящен первый блок концертной программы, каждая часть которой наполнена глубокими и важными смыслами.

Однако главной темой «Алых парусов» в 2025 году стало 80-летие Великой Победы. Поэтому особое место в сегодняшнем мероприятии будет посвящено триумфу добра над злом. Не обойдут стороной и блокаду Ленинграда.

Кроме концерта, вчерашних школьников ждет и водно-пиротехнического шоу в акватории реки Невы и, конечно же, появление брига «Россия» с алыми парусами.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что школьница переехала учиться в Санкт-Петербург ради «Алых парусов».