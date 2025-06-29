Они невероятные: Зара о подрастающем поколении и выпускниках на «Алых парусах»

Артистка пожелала молодым людям, присутствующим сегодня на празднике, ничего не бояться.

Молодые люди достойны того, чтобы им чаще делали комплименты. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила заслуженная артистка России Зара после выступления на «Алых парусах — 2025».

«Мне кажется очень важно, подрастающему поколению чаще делать комплементы, потому что все время что-то критикуют. А мне кажется, что они невероятные, что они лучше нас. Сегодня было столько горящих глаз, и мне хочется, чтобы у каждого все сложилось в жизни так, как они этого хотят», — сказала певица.

Артистка пожелала выпускникам обрести умение верить в себя и ничего не бояться. Она также заметила, что сегодня на сцене были исполнители разных поколений, но всех их молодые зрители принимали очень тепло.

Зара поделилась, что ей выступление на «Алых парусах — 2025» далось не просто. Певица во время исполнения композиции «Ты вернешься» парила над сценой в светящемся кольце. Позже она призналась, что боится высоты, но не смогла отказать организаторам.

«У меня было очень ответственное выступление и ответственный блок, который был посвящен 80-летию Победы и нашим героям, которые нас защищают. И когда поступило такое предложение, несмотря на то, что я очень боюсь высоты, я согласилась. <…> Решилась! На самом деле коленки тряслись и ноги не были выпрямлены», — рассказывала переполненная эмоциями артистка.

Она подчеркнула, что наряд для выступления на «Алых парусах» был подобран не случайно. Красный цвет платья, в котором исполнительница пела, — это символ веры, надежды и благодарности.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что залпы боевых «Катюш» прогремели на «Алых Парусах» в память о Великой Победе.