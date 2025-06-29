Более 70 человек погибло в результате атаки Израиля на тюрьму «Эвин»

Более 70 человек погибло по итогу атаки Израиля на иранскую тюрьму «Эвин». Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир.

Жертвами оказались заключенные, солдаты-срочники, сотрудники тюрьмы, а также родственники заключенных, прибывшие на свидание, и жители соседних домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывали о записях Израиля, в которых продемонстрирован отчет о 12- дневной операции против Ирана.

В материале, как утверждает Тель-Авив, содержатся данные об убитых и об успешных ударах по ядерным объектам. Стоит отметить, что было убито одиннадцать ведущих ученых-ядерщиков в Иране.

Видео было опубликовано только после официальных заявлений МИД Ирана о серьезных ущербах ядерных объектов. Израиль действовал совместно с американскими бомбардировщиками.

Аббас Аракчи отметил, что подобные действия с израильской и американской сторон противодействуют переговорному процессу по ядерной сделке, по этому поводу Иран не намерен продолжать диалог.

Тем не менее, Белый дом пытается сделать все, чтобы добиться от Тегерана максимально выгодных договоренностей для Вашингтона.