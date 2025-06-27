Все записано: армия Израиля опубликовала отчет по операции против Ирана

Всего было нанесено почти полторы тысячи успешных ударов по ядерным объектам.

Армия Израиля опубликовала отчет о 12-дневной операции против Ирана. Тель-Авив утверждает, что с 13 июня были убиты, как минимум, одиннадцать ведущих ученых-ядерщиков. Всего же авиация нанесла почти полторы тысячи успешных ударов по ядерным объектам.

Стоит отметить, что доклад был опубликован только после того, как иранский МИД официально подтвердил: ядерным объектам республики нанесен серьезный ущерб. Но все-таки в результате совместных с американцами бомбардировок.

При этом, глава ведомства Аббас Аракчи отдельно подчеркнул, что США и Израиль, по сути, целенаправленно саботировали любые переговорные процессы по ядерной сделке. И в этих условиях Иран не видит смысла в возобновлении диалога.

«Мы вели переговоры с Америкой, но Израиль сорвал их. Мы начали говорить с Европой, но диалог сорвали американцы. Сейчас никаких договоренностей о возобновлении переговоров нет. Соглашения не достигнуты, обещания не даны», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Но вот в Белом доме, судя по всему, не оставляют попыток подтолкнуть Тегеран к максимально выгодным для Вашингтона договоренностям. Как пишет CNN, американцы готовы даже заплатить исламской республике 30 миллиардов долларов — в виде инвестиций в иранскую мирную ядерную программу.

Правда, не из своего кармана, а за счет ближневосточных партнеров: Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Бонусом — Белый дом может ослабить санкции и разморозить часть иранских активов.