Все записано: армия Израиля опубликовала отчет по операции против Ирана
Израиль подвел итоги 12-дневной войны с Ираном
Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru
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Всего было нанесено почти полторы тысячи успешных ударов по ядерным объектам.
Армия Израиля опубликовала отчет о 12-дневной операции против Ирана. Тель-Авив утверждает, что с 13 июня были убиты, как минимум, одиннадцать ведущих ученых-ядерщиков. Всего же авиация нанесла почти полторы тысячи успешных ударов по ядерным объектам.
Стоит отметить, что доклад был опубликован только после того, как иранский МИД официально подтвердил: ядерным объектам республики нанесен серьезный ущерб. Но все-таки в результате совместных с американцами бомбардировок.
При этом, глава ведомства Аббас Аракчи отдельно подчеркнул, что США и Израиль, по сути, целенаправленно саботировали любые переговорные процессы по ядерной сделке. И в этих условиях Иран не видит смысла в возобновлении диалога.
«Мы вели переговоры с Америкой, но Израиль сорвал их. Мы начали говорить с Европой, но диалог сорвали американцы. Сейчас никаких договоренностей о возобновлении переговоров нет. Соглашения не достигнуты, обещания не даны», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Но вот в Белом доме, судя по всему, не оставляют попыток подтолкнуть Тегеран к максимально выгодным для Вашингтона договоренностям. Как пишет CNN, американцы готовы даже заплатить исламской республике 30 миллиардов долларов — в виде инвестиций в иранскую мирную ядерную программу.
Правда, не из своего кармана, а за счет ближневосточных партнеров: Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Бонусом — Белый дом может ослабить санкции и разморозить часть иранских активов.
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