ДТП с участием автомобиля Bentley и электровелосипеда произошло в Москве
На месте находятся сотрудники ГИБДД.
Фото, видео: 5-tv.ru
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ДТП с участием легкового автомобиля премиум-класса марки Bentley и электровелосипеда, за рулем которого сидел курьер, произошло в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Транспортные средства (ТС) столкнулись на севере Москвы — на пересечении Хорошевского шоссе и улицы Зорге.
Кто виноват в ДТП, пока не известно — на месте находятся сотрудники ГИБДД, которые разбираются в обстоятельства случившегося.
Отмечается, что в результате столкновения водители ТС не пострадали.
А ранее 5-tv.ru писал, как сгорел заживо через 11 дней после свадьбы звезда «Ливерпуля» Диогу Жота. Футболист погиб в ДТП.
Жота возвращался в Ливерпуль на предсезонную подготовку. Недавно спортсмен перенес операцию на легких, поэтому, по рекомендации врачей, отказался от полетов. Добираться до Англии ему пришлось на машине. Сопровождать Диогу вызвался его младший брат — 26-летний футболист Андре Силва. Он играл за португальский клуб второго дивизиона «Пенафиел». Он также погиб в результате ДТП.
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