Трое пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курске находятся в тяжелом состоянии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Один из раненых — пятилетний Анатолий, который во время удара пытался закрыть собой мать.

Три человека в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на пляж в Курске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

При атаке ВСУ на пляж в Курске пострадало шесть человек, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Глава области побывал в больнице, куда госпитализировали раненных. Трое из шестерых пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди них есть ребенок, который во время атаки попытался защищать свою маму.

«Пятилетний Анатолий закрывал собой маму. Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребенка вместе с мамой в Москву», — уточнил Хинштейн.

Еще один молодой человек, получивший ранения, просто проходил мимо пляжа, когда услышал крики. Он бросился на помощь пострадавшим, в этот момент сдетанировал боеприпас.

«До глубины души тронут тем, как наши жители все до единого старались помочь друг другу! Это дорогого стоит — никакие атаки врага не смогут сломить наших стойких, храбрых людей!» — заявил врио губернатора.

Во время этой атаки погибло три человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хинштейн сообщил подробности о погибших при ударе ВСУ по пляжу в Курске.

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