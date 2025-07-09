Хинштейн сообщил подробности о погибших при ударе ВСУ по пляжу в Курске

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

При атаке были ранены семь человек.

Фото, видео: Telegram/Александр Хинштейн/Hinshtein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Все трое погибших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске были мужчинами. При этом один из них — сотрудник Росгвардии. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв», — отметил политик.

Погибшего представят к государственной награде.

Всего при атаке были ранены семь человек. В числе пострадавших — пятилетний мальчик, у которого зафиксированы осколочные ранения и ожоги разной степени тяжести. Пятеро человек, включая несовершеннолетнего, в тяжелом состоянии. В настоящий момент врачи делают все возможное, чтобы сохранить им жизнь, добавил Хинштейн.

«Уверен, что все причастные к этой варварской атаке получат по заслугам!» — сказал врио губернатора.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
9 июл
В Курской области две женщины получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
9 июл
В Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
8 июл
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадали три человека
6 июл
В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу
6 июл
Два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ на их автомобиль в Белгородской области
5 июл
Более 25 квартир повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ в Энгельсе
5 июл
Два летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы силами ПВО РФ
5 июл
Более 90 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь
5 июл
В Саратове и Энгельсе в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома
5 июл
За три часа силы ПВО уничтожили над семью регионами РФ 42 дрона боевиков ВСУ
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.17
-0.55 91.97
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:20
Владимир Путин провел телефонный разговор Шавкатом Мирзиеевым
4:07
В Курской области две женщины получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
3:37
Хинштейн сообщил подробности о погибших при ударе ВСУ по пляжу в Курске
3:17
Неловко: премьер-министр Греции оконфузился на горе Афон
2:56
Акции Tesla обвалились после заявления Маска о создании политической партии
2:36
В Крыму два человека скончались от инфаркта из-за жары

Сейчас читают

Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей
В Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
«Любимое времяпрепровождение»: что помогает Бьянке жить счастливо
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025