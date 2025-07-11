Российские артиллеристы уничтожили расчет БПЛА противника. Лучшее видео из зоны СВО

Российские артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Цель была обнаружена при проведении воздушной разведки.
Артиллеристы группировки войск «Днепр» при помощи гаубицы Д-30 уничтожили замаскированный блиндаж с расчетом беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Цель была обнаружена при проведении воздушной разведки. Скоординированные действия операторов беспилотников и расчета гаубицы обеспечили точную наводку и успешное поражение объекта. Блиндаж, скрытый в лесополосе, был накрыт артиллерийским огнем.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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