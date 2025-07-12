Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Ежедневно перевозить пассажиров по городу помогают более 200 тысяч специалистов.

Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил работников транспортного комплекса Москвы с профессиональным праздником и отметил достижения столицы в транспортной сфере.

«Дорогие работники и ветераны транспортного комплекса Москвы, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Московский транспорт — это профессионализм. Ежедневно больше 200 тысяч специалистов обеспечивают комфортные, быстрые и безопасные поездки миллионов москвичей и гостей столицы», — написал Мэр Москвы.

В транспортной сфере реализуются проекты мирового уровня, применяются смелые решения и передовые технологии. Например, в Москве работают над открытием движения беспилотных трамвая и поезда.

«Московский транспорт — это постоянное движение вперед. Вместе мы продолжим работать над повышением мобильности мегаполиса и ростом популярности городского транспорта», — добавил Сергей Собянин.

Московский транспорт дает толчок к развитию города. Там, куда приходит метро и магистрали, начинается новая жизнь. Яркими примерами стали проекты Большой кольцевой линии, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и Московского скоростного диаметра.

За последние 15 лет в столице сформировали рельсовый каркас города, кардинально обновили подвижной состав метро и наземного транспорта, запустили единственные в мире круглогодичные маршруты электросудов. Кроме того, создали рынок таксомоторных перевозок и самый крупный парк каршеринга, навели порядок с парковками и внедрили множество умных сервисов для пассажиров.

 

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