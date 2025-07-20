Новая школа в Коммунарке открывает двери для более тысячи учеников

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 69 0

В Коммунарке открылась новая школа для более тысячи учеников

Новая школа в Коммунарке открывает двери для более тысячи учеников

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Современное здание оснащено всем необходимым для комфортного и безопасного обучения.

В Коммунарке завершено строительство новой общеобразовательной школы, рассчитанной на 1100 учащихся. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Учебное заведение, расположенное на Новомихайловском шоссе, готово принять школьников с первого по одиннадцатый класс.

«Для них оборудованы IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, бассейн, спортивные залы, медицинский блок, медиатека, зоны для самостоятельных занятий», — отметил Собянин.

Здание полностью приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо учебных помещений, рядом со школой обустроена комфортная зона отдыха и площадка с навесами для сбора учеников. Это позволит создать благоприятную и безопасную среду для детей как в учебное, так и во внеурочное время.

«Уверен, новая школа станет вторым домом для детей одного из самых активно развивающихся районов столицы. Они будут учиться с радостью, комфортом и в безопасности», — добавил мэр.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что первый участок Рублево-Архангельской линии метро полностью пройден.

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