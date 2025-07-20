Дом с историей: здание гимназии Марины Цветаевой стало памятником архитектуры

Гимназия, где училась поэтесса, получила официальный статус объекта культурного наследия.

В Москве здание бывшей частной женской гимназии В. Н. фон Дервиз в Гороховском переулке, дом 10, официально признано объектом культурного наследия. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Постройка конца XIX века теперь находится под государственной охраной.

История дома начинается с 1898 года, когда его приобрела Вера фон Дервиз. В особняке разместилась гимназия с пансионом, где учились дочери московской элиты, включая представителей династий Морозовых, Кузнецовых и Филипповых. Среди самых известных учениц — актриса Рина Зеленая и поэтесса Марина Цветаева, которая здесь написала одно из первых своих стихотворений — «Дортуар весной».

Особое внимание к зданию привлекают и архитектурные детали: герб рода фон Дервиз с рыцарским шлемом, сердцем и орлиными крыльями украшает фасад. Это уникальное историческое украшение сохранилось до наших дней.

Сегодня здание продолжает выполнять образовательные функции — с советских времен в нем размещается школа. В 1980-х здесь появились одни из первых в стране гуманитарные классы с юридическим уклоном.

В общей сложности реестр культурного наследия Москвы пополнили 142 объекта, и теперь он насчитывает 3975 памятников архитектуры, подлежащих особому хранению и охране.

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