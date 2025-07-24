Мишустин поручил министру транспорта отправиться на место крушения Ан-24

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Падение воздушного судна произошло в Амурской области. Предварительно, никто не выжил.

Мишустин поручил министру транспорта отправиться на место крушения Ан-24

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру транспорта Андрею Никитину и главе Росавиации Дмитрию Ядрову срочно вылететь в Амурскую область, где произошло крушение самолета Ан-24. Об этом сообщил пресс-служба правительства РФ.

«В ближайшее время по поручению Михаила Мишустина Андрей Никитин и Дмитрий Ядров вылетят к месту катастрофы», — говорится в официальном заявлении.

Связь с самолетом Ан-24 прервалась 24 июля около 13:00 по местному времени (07:00 по московскому) во время посадки в аэропорту Тынды. По информации транспортной прокуратуры, контакт с воздушным судном прекратился при выполнении второго захода на посадку.

Воздушное судно отправилось из Хабаровска в 07:36 по местному времени (00:36 по московскому) и следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. После пропажи связи была немедленно организована поисковая операция с участием спасателей МЧС России и поисково-спасательного воздушного судна Росавиации.

На горном склоне в 16 километрах от конечной точки маршрута нашли фюзеляж лайнера. В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что судно при падении начало гореть. На борту находились 48 человек: 42 пассажира и шесть членов экипажа. Предварительно, никто из них не выжил.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по факту потери связи с воздушным судном. Тындинская и Байкало-Ангарская транспортные прокуратуры проводят проверку соблюдения требований безопасности полетов. В числе рассматриваемых причин крушения — ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

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