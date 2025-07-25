Организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах руководства Украины

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске Беков и Хикматов действовали в интересах высшего политического руководства Украины. Соответствующие данные есть в материалах дела, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Следователи не только установили личности террористов, но и выяснили, что целью упомянутых фигурантов была дестабилизация ситуации в России. В материалах сказано, что подготовку участников атаки на «Крокус», а также терактов в Москве и Каспийске они вели с 1 июня 2023 года.

«Вовлекли в преступную деятельность последователей террористической идеологии, которые присягнули запрещенной в РФ организации „Вилаят Хорасан“*. Беков А. И., Хикматов А. М., неустановленные организаторы под псевдонимами Сайфулло, Ахи, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, за материальное вознаграждение определили объект преступного посягательства», — отмечается в деле.

Подчеркивается, что террористическая организация состояла из нескольких структурных подразделений. Они совершали преступления различной степени тяжести под украинским кураторством.

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года. За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» в здание ворвались террористы в камуфляже и с автоматическим оружием в руках, начали стрелять по людям, а затем подожгли зал. Погибли 149 человек, ранения получили 609. Расследование официально было завершено 23 июня 2025 года. В начале июля обвинительное заключение поступило в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» попросили прекратить их преследование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Деятельность группировки запрещена в России.