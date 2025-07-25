Организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах руководства Украины

Дестабилизация ситуации в России была одной из целей преступников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске Беков и Хикматов действовали в интересах высшего политического руководства Украины. Соответствующие данные есть в материалах дела, которые оказались в распоряжении ТАСС.
Следователи не только установили личности террористов, но и выяснили, что целью упомянутых фигурантов была дестабилизация ситуации в России. В материалах сказано, что подготовку участников атаки на «Крокус», а также терактов в Москве и Каспийске они вели с 1 июня 2023 года.
«Вовлекли в преступную деятельность последователей террористической идеологии, которые присягнули запрещенной в РФ организации „Вилаят Хорасан“*. Беков А. И., Хикматов А. М., неустановленные организаторы под псевдонимами Сайфулло, Ахи, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, за материальное вознаграждение определили объект преступного посягательства», — отмечается в деле.
Подчеркивается, что террористическая организация состояла из нескольких структурных подразделений. Они совершали преступления различной степени тяжести под украинским кураторством.
Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года. За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» в здание ворвались террористы в камуфляже и с автоматическим оружием в руках, начали стрелять по людям, а затем подожгли зал. Погибли 149 человек, ранения получили 609. Расследование официально было завершено 23 июня 2025 года. В начале июля обвинительное заключение поступило в суд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» попросили прекратить их преследование.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — Деятельность группировки запрещена в России.
- 8 июл
- Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» поступило в суд
- 29 июн
- Исполнители теракта в «Крокусе» назвали Украину организатором
- 23 июн
- СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»
- 14 апр
- Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» вменяемыми
- 22 мар
- «Жизнь выросла в цене»: очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о трагедии спустя год
- 22 мар
- Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
- 22 мар
- В СК назвали организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»
- 22 мар
- В Мариуполе почтили память жертв теракта в «Крокусе», унесшего 145 жизней
- 20 мар
- Террористы рассматривали возможность нападения на Красную площадь вместо «Крокуса»
- 12 мар
- В России раскрыли канал контрабанды оружия, связанный с баталхаджинцами*
Читайте также
83%
Нашли ошибку?