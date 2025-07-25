Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Теи

Эфирная новость 56 0

Девочка не может дышать полной грудью.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»!

Накануне мы рассказывали о шестилетней Тее из Ленинградской области. У девочки — тяжелое врожденное заболевание. Она не может дышать полной грудью. Легкие разрушаются. Чтобы не допустить этого, нужен специальный жилет стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. У семьи таких денег нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
24 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Теи
18 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 16-летней Элины
17 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 16-летней Элины
11 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Яна
10 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Яна
4 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Марины
3 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Марины
27 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Алексии
26 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юной Алексии
13 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Данилы
+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
«Ситуация на грани»: Решетова не может восстановиться после продолжительной болезни
12:10
Расшифровку черных ящиков Ан-24 начнут на следующей неделе
12:05
Чистый город: работу дворников в Петербурге будут контролировать в приложении
11:56
Три человека погибли в результате обрушения подъезда в Саратове
11:49
Стратегический шаг: Mars прекратил выпуск шоколадных плиток «Коркунов» и Dove в России
11:44
«КамАЗ» с 1 августа переведет часть сотрудников на четырехдневную неделю

Сейчас читают

Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс