Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Теи
Девочка не может дышать полной грудью.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»!
Накануне мы рассказывали о шестилетней Тее из Ленинградской области. У девочки — тяжелое врожденное заболевание. Она не может дышать полной грудью. Легкие разрушаются. Чтобы не допустить этого, нужен специальный жилет стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. У семьи таких денег нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.
Большое вам спасибо!
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