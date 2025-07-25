Панихида по погибшим при крушении самолета Ан-24 проходит в Тынде

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 52 0

В Амурской области объявлен трехдневный траур.

Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Кристинин; 5-tv.ru

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В городе Тында Амурской области состоялась панихида по погибшим в авиакатастрофе 24 июля. Кадры с проведения данного обряда в распоряжении 5-tv.ru.

В храме города Тында прошла панихида по пассажирам разбившегося самолета Ан-24. В связи с произошедшей трагедией в Амурской области объявлен трехдневный траур.

Самолет летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. В какой-то момент связь с воздушным судном была потеряна. Вскоре обнаружили обломки самолета в 15 километрах от аэропорта.

Все 48 человек, находившихся на борту, погибли. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что всем семьям региона, которые потеряли в этом крушении близких, выплатят по миллиону рублей.

Известно, что Ан-24 построен в 1976 году, то есть судно было в эксплуатации почти 50 лет. Более того, стало известно о ряде технических проблем данного самолета. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рейс разбившегося Ан-24 могли задержать на сутки в Благовещенске.

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