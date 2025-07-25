Родственникам погибших при крушении Ан-24 окажут психологическую помощь

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 64 0

Родственникам погибших при крушении Ан-24 окажут психологическую помощь

Фото, видео: © РИА Новости/Данило Бирюков; Telegram/Губернатор Амурской области/OrlovAmur; 5-tv.ru

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Лайнер разбился 24 июля в 16 километрах от Тынды.

Родственникам погибших при крушении Ан-24 окажут психологическую и медицинскую помощь. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«В Тынде развернут ПВР, забронированы номера в гостиницах», — сказано также в публикации в его Telegram-канале.

Выплаты семьям погибшим составят пять миллионов 25 тысяч рублей. Из них два миллиона 25 тысяч — это страховые средства, еще два миллиона — средства авиакомпании, и по миллиону — материальная помощь региональных правительств. Расследованием авиакатастрофы занимается комиссия МАК с участием специалистов Росавиации.

В ходе крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» погибли 48 человек: 6 членов экипажа и 42 пассажира.

Самолет вылетел из Хабаровска в 07:36 по местному времени (00:36 мск) 24 июля. Когда он перестал выходить на связь, была организована поисковая операция. В ней участвовали спасатели МЧС России, а также поисково-спасательное воздушное судно Росавиации.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Фюзеляж самолета обнаружили на горном склоне в 16 километрах от пункта назначения. При падении судно загорелось, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Разбившийся лайнер был выпущен почти полвека назад — в 1976 году. В парк авиакомпании «Ангара» он попал в 2021-м, до этого летал в «Аэрофлоте», «Ижавиа», других авиакомпаниях. В 2018-м в Бодайбо самолет задел крылом мачту освещения, пассажиры не пострадали.

Кроме того, за месяц до катастрофы самолета Ан-24 Ространснадзор проводил проверку авиакомпании «Ангара» и выявил множество нарушений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что панихида по погибшим при крушении самолета Ан-24 проходит в Тынде. В Амурской области объявлен трехдневный траур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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