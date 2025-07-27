Тайвань увеличил экспорт дронов почти на 750%

Экспорт беспилотников с Тайваня с января по июнь 2025 года вырос на 749% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Центральное информационное агентство страны (CNA) со ссылкой на таможенные службы.

«В первой половине 2025 года Тайвань экспортировал беспилотники на сумму 11,89 миллиона долларов, что на 749% больше, чем годом ранее», — приводит цифры агентство.

Крупнейшим покупателем стала Польша — на эту страну пришлось более 54% всего экспорта. Сумма закупки составила 6,48 миллиона долларов.

На втором месте — США. Штаты приобрели дронов на 1,549 миллиона долларов. В тройке лидеров оказалась Германия, власти которой купили БПЛА на 1,458 миллиона долларов.

Агентство отмечает, что местная промышленность, в особенности, в отношении производства БПЛА, «стала новой альтернативой для европейских покупателей благодаря гибкости производства и демократическому бэкграунду».

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