Скалолаз на Тайване забрался на небоскреб высотой в 509 метров без страховки

Восхождение заняло полтора часа, его транслировали в прямом эфире.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Тайвань

На Тайване скалолаз совершил экстремальное восхождение. Он без страховки поднялся на небоскреб, высота которого 509 метров. Алекс Хоннольд цеплялся за небольшие выступы и подтягивался на руках.

Восхождение заняло полтора часа. Все это время за ним следили тысячи человек. Возле небоскреба собралась огромная толпа. Также восхождение Хоннольда на культовое здание в главном городе Тайваня транслировали в прямом эфире.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве заметили коммунальщиков-экстремалов. Семь человек чистили крышу без страховки, а чтобы сбросить с нее снег, то и дело соскальзывали к самому краю.

А на Камчатке коллапс из-за снежной бури, жертвой которой уже стали два человека, резко осложнил борьбу с возгоранием в жилом доме. Машина МЧС не смогла доехать до места — путь преградили огромные сугробы. Пожарным пришлось пробираться сквозь них пешком с оборудованием в руках. Огонь потушили, но три человека, включая детей, пострадали.

Тема:
Тайвань
